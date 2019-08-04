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مستشفى قنا الجامعي ينظم ورشة عمل حول جراحات السمنة المتقدمة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أعلنت وحدة جراحة المناظير والسمنة المفرطة بمستشفى قنا الجامعي، عن تنظيم ورشة العمل السابعة حول جراحات السمنة المتقدمة، في الفترة من 7 حتى 9 أغسطس الجاري.

تتضمن الورشة، بجانب الشق التعليمي، إجراء عمليات متقدمة للمعدة لـ ١٦ حالة من خلال فريق طبى متخصص، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا.

قال الدكتور محمد يوسف- أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب قنا ومدير مستشفى الحرم الجامعي ومقرر ورشة العمل، إن ورشة العمل تتناول الحديث في جراحات السمنة المتقدمة بحضور الدكتور وائل نبيل- أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظير بطب الإسكندرية.

وأضاف يوسف، أن ورشة العمل ستشهد خلال فترة انعقادها إجراء عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار وبالون المعدة وتحويل المسار المصغر لحوالي 16 حالة، حيث سيتم مناظرة الحالات بعيادة جراحة المناظير والسمنة المفرطة بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي يومي السبت والأربعاء.

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