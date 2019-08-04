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محامية فتاة العياط: تقارير الطب الشرعي الفيصل النهائي في براءة المتهمة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:25 ص
فتاة العياط
فتاة العياط
حمزة شعيب
أكدت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، أنه تم رفض الاستئناف على حبس الفتاة موضوعًا، موضحة أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي هما الفيصل في براءة الطفلة من عدمه.

وأضاف "المقدم"، خلال تصريحات تلفزيونية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، أنها اختلت بالفتاة اليوم وكانت في حالة هيسترية، ومنهارة نفسيًا، وروت تفاصيل حوارها مع السائق، والتي لم تتمكن من سردها أمام النيابة كونهم رجالا.

وتساءلت المحامية أين مجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة من هذه القضية؟، مطالبة بنقل الفتاة لمكان حجز مناسب لسنها، مضيفة: "تقريبا تم الاعتداء على الطفلة وجالها حالة إعياء".

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