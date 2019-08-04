منتخب مصر يحقق برونزية ثانية في سباق السباحة بالزعانف

حقق منتخب مصر برونزية السباحة بالزعانف في المياه المفتوحة لمسافة 6 كيلو متر، وذلك بعد منافسة قوية مع لاعب المنتخب الروسي والذي جاء في المركز الأول والمنتخب الأوكراني في المركز الثاني.



ونجح اللاعب مازن السيد في إحراز الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب المصري خلال بطولة العالم في إنجاز جديد لمصر.



ومن جانبه أعرب فارس أبو زيد مدرب منتخب مصر عن سعادته بعد أن توقع أن يحقق منتخب مصر ميدالية أخرى في سباقات فردي الناشئين مسافة 6 كيلو وهو ما تحقق للمنتخب في ظل الدعم الدائم والمستمر من وزير الشباب والرياضة وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ.



يذكر أن مصر حصدت أول ميدالية لها في البطولة السبت وحصلت على برونزية سباق 4×2 كيلو في المياه المفتوحة، حيث جاءت في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد ولوجي ياسر وسلمى رمضان ومحمود وليد، حيث سجلوا ساعة و21 دقيقة وثلاث ثوان.



وكانت آخر ميدالية حصل عليها المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف كانت في بطولة العالم عام 2014.