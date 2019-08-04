يلقب بـ ميسى العرب.. همام طارق موهبة عراقية تنتقل للدراويش

أتم الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى همام طارق صاحب الــ23 عاما الذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح آملا فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش.



على خلفية ذلك نستعرض مسيرة وأرقام اللاعب فى التقرير التالى ..



نبذة عن اللاعب الملقب بـ”ميسى العرب".



-ولد همام طارق بالعاصمة بغداد فى يوم 10 فبراير عام 1996، حيث بدأ مشواره فى القوة العراقى بقطاع الناشئين والفريق الأول حتى عام 2014 ، ثم انتقل بعدها لشباب اهلى دبى الاماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى، ثم عاد لناديه الأصلى مجددا القوة العراقى الذى قام بشرائه موسم 2016-2017 ، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الايرانى وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.



-ومثل اللاعب العراقى منتخب بلاده تحت 23 و20 عاما ثم أصبح لاعبا بالمنتخب العراقى الأول فى عام 2012 وخاض ما يزيد عن 70 مباراة بقميص منتخب بلاده بمختلف الأعمار السنية.



إحصائيات اللاعب على حسب البطولات …



-الدورى الإيرانى الممتاز .. لعب مع الإستقلال 14 مباراة مقسمين بنحو 9 مباريات أساسي و5 احتياطي بواقع 895 دقيقة، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع مثله.



-دورى الخليج العربى .. لعب 20 مواجهة مع الظفرة الإماراتى بواقع 1727 دقيقة ،أحرز خلالها هدفين ونال بطاقتين صفراوين.



-كأس الاتحاد الأسيوى .. لعب مع القوة العراقى 7 لقاءات بواقع 628 دقيقة وسجل خلالهم 3 أهداف ونال بطاقتين صفراوين.



-دورى أبطال أسيا .. لعب مع الاستقلال 3 مباريات بواقع 174 دقيقة سجل فيها هدف واحد .



-كأس إيران .. شارك فى مواجهة واحدة.



-على الصعيد الدولى شارك فى بطولات عدة شملت (تصفيات أسيا لكأس العالم “3 مباريات” – دورة الألعاب الأوليمبية “3 لقاءات” -كأس العالم للناشئين “7 لقاءات” وغيرها من المنافسات).



ألقاب اللاعب مع الأندية ..



– دورى الخليج العربى مع الأهلى الاماراتى موسم 2013-2014 .



-كأس المحترفين وكأس السوبر مع الأهلى ووصيف كأس رئيس الدولة فى الإمارات موسم 2013-2014 .



-الدورى العراقى مع القوة موسم 2016-2017 والوصيف الموسم الذى اعقبه وبلوغ المباراة النهائية لبطولة منطقة غرب آسيا .



-كأس الاتحاد الأسيوى موسم 2016-2017 .



-وصيف كأس الخليج مع منتخب العراق عام 2013.