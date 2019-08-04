الشباب والرياضة تهنئ منتخب مصر بـ برونزيتي بطولة العالم لسباحة الزعانف

هنّأ وزير الشباب والرياضة خلال مكالمة هاتفية، سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربى للغوص والإنقاذ، ورجال الاتحاد بفوز مصر بأول ميداليتين في بطولة العالم السباحة الزعانف المقامة حاليًا بشرم الشيخ فى الفترة من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس الجارى بمشاركة 31 دولة .





وطلب وزير الرياضة من رئيس الاتحاد نقل تهنئته للاعبين الفائزين متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق فى البطولات القادمة، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كامل الدعم لهم .





كان منتخب مصر قد فاز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف داخل المياه المفتوحة، حيث جاء في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد، لوجي ياسر، سلمي رمضان، ومحمود وليد، وسجلوا ساعة و21 دقيقة وثلاث ثواني.





وحقق برونزية السباحة بالزعانف في المياه المفتوحة الثانية لمسافة 6 كيلو مترات، بعد منافسة قوية مع لاعب المنتخب الروسي والذي جاء في المركز الاول والمنتخب الاوكراني في المركز الثاني.



