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محافظات

بيطري الوادي الجديد: تحصين 48 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد عن استكمال حملات التحصين ضد الجمي القلاعية بجميع مراكز المحافظة الخمس.

أكد الدكتور ناجي عوض مدير قطاع الطب البيطري بالمحافظة, أنه تم الانتهاء من تحصين 48491 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية خلال الاسبوع الماضي .

وأوضح أن الحملات تستكمل اعمالها من اليوم الاحد وعلي مدار الاسبوع بجميع مراكز المحافظة الخمس، وتستهدف جميع المناطق وخاصة البعيدة، وهناك محاضر للمزارعين والمربين الذين امتنعوا عن تحصين الماشية.

وأوضح, أن المحافظة خالية تماما من أي أمراض وبائية أو متوطنة، بسبب المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني، ووعي المزارعين والمربين إضافة إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ساهمت في القضاء على معظم الأمراض المعدية .

وأشار إلى أنه تم توفير الدعم اللازم لنجاح الحملة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين وحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة لحملات التحصين .

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