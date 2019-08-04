ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة التغريدة.. غضب في الأهلي من مؤمن زكريا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:38 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو علم
سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب استبعاده من القائمة الأفريقية.

ويرى الجهاز الفني أن تلك التغريدة تعد هجوما مبطنا عليهم بعد رفع اسمه من قائمة الفريق التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

فيما يري فريق داخل الجهاز الفني ضرورة سماع رأي اللاعب نفسه فيما كتبه وهل هو يقصد الجهاز الفني من عدمه.

كان مؤمن زكريا نشر على صفحته بتويتر تغريدة ألمح فيها إلى ضيقه من استبعاده من القائمة الأفريقية.

فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن مؤمن زكريا، يتلقى حاليًا العلاج من الإصابة.

وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن مؤمن زكريا يمر بمرحلة علاجية حاليًا، وقد ينضم للتدريبات في الأيام المقبلة وفقًا لحالته الطبية، والفترة المقبلة ستكشف عن موقفه".

ترشيحاتنا

الكل حاول تحطيمي.. متحدية الشيخوخة المبكرة: المجتمع أراد حبسي في غرفة منعزلة..فيديو

الصور الأولى لمنفذ هجوم تكساس بعد ارتفاع عدد الضحايا

يتبقى 4 أماكن.. الأهلي يعلن عن القائمة الأفريقية والمستبعدين.. فيديو

باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا

البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. فيديو

اهم الاخبار اليوم | استدعاء أحمد وزينب.. بشرى لطلاب إعدادي.. وهؤلاء محرومون من جنة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام