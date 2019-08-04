أزمة التغريدة.. غضب في الأهلي من مؤمن زكريا

سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب استبعاده من القائمة الأفريقية.



ويرى الجهاز الفني أن تلك التغريدة تعد هجوما مبطنا عليهم بعد رفع اسمه من قائمة الفريق التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.



فيما يري فريق داخل الجهاز الفني ضرورة سماع رأي اللاعب نفسه فيما كتبه وهل هو يقصد الجهاز الفني من عدمه.



كان مؤمن زكريا نشر على صفحته بتويتر تغريدة ألمح فيها إلى ضيقه من استبعاده من القائمة الأفريقية.



فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن مؤمن زكريا، يتلقى حاليًا العلاج من الإصابة.



وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن مؤمن زكريا يمر بمرحلة علاجية حاليًا، وقد ينضم للتدريبات في الأيام المقبلة وفقًا لحالته الطبية، والفترة المقبلة ستكشف عن موقفه".