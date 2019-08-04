شاهد.. أعداد ضخمة من الأمريكيين يتبرعون بالدم لـ ضحايا مذبحة تكساس

توافدت أعداد كبيرة من الأمريكيين إلى مراكز التبرع بالدم من أجل مساعدة ضحايا هجوم إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.



وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هناك أعدادا ضخمة تمتلئ بها مراكز التبرع بالدم، وأن هناك أيضا عائلات بأكملها ذهبت للتبرع.



كانت السلطات، ناشدت المواطنين بضرورة التوجه للتبرع بالدم من أجل تقديم الإسعافات اللازمة لضحايا الهجوم.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحادث أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين.



ويراجع المحققون منشورا للمشتبه به، باتريك كروسيوس، يعود إلى عدة أيام قبل الهجوم، والتي يمكنها أن تشير إلى الدفاع وراء ارتكاب تلك المذبحة، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما لايقل عن 40 آخرين.