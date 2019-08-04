سنين كتير بحاول وتعبت.. محمد كريم يروي تفاصيل مشاركته في A Score to Settle مع نيكولاس كيدج

كشف الفنان محمد كريم عن تفاصيل مشاركته في فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، الذي تم طرحه أمس بدور العرض.



وقال كريم، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد جدًّا بأول أدواره في هليوود، مضيفًا: "سنين كتير بحاول وتعبت كتير".



وتابع: "ابتعدت عن الأدوار النمطية التي ترتبط بالتطرف أو الإرهاب"، لافتًا إلى أنه يجسد دور أمريكي يُدعى "جيمي"، وهو أحد رجال العصابة الذين يبحث عنهم نيكولاس كيدج؛ ليقتلهم في محاولته للانتقام.



وأضاف كريم: "نيكولاس كيدج شخصية لطيفة جدًّا ودايمًا بنضحك في اللوكيشن واستمتعت بالعمل معه، والناس دي محترفة جدًّا، التاتوه بتاع التنين كان بياخد نحو 3 ساعات يوميًّا لتجهيزه".