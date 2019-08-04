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رياضة

مانشستر يونايتد ضد ميلان .. ملخص المباراة والركلات الترجيحية .. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:37 ص
صدى البلد
ريهام بكير
فاز مانشستر يونايتد على نظيره ميلان بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب برينسيباليتي بالعاصمة الويلزية كارديفم" في إطار مباريات الكأس الدولية للأبطال .

ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وميلان .. افتتح فريق مانشستر يونايتد أول أهداف اللقاء عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 14، في حين سجل ميلان هدف التعادل عن طريق اللاعب خيسوس سوسو في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي ملخص وأهداف المباراة .. في الدقيقة 60 تمكن فريق ميلان أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق فيكتور لينديلوف بالخطأ في مرماه , بينما سجل اليونايتد التعادل عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقة 72 .

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