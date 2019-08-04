بفستان أبيض أنيق .. نانسى عجرم تشدو بأغنية يا ليلى فى حفل تونس

نشرت إحدى الصفحات التابعة لمحبى الفنانة نانسى عجرم عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام "، صورة لها من أحدث حفلاتها فى دولة تونس، حيث ظهرت بفستان من اللون الأبيض حظى على إعجاب المتابعين.



كما نشرت الصفحة فيديو للفنانة نانسى عجرم في أثناء غنائها أغنية يا ليلى ويا ليلى من الحفل ذاته، حيث ظهر تفاعل واضح من قبل الحضور معها أثناء الغناء.



كانت نانسي قد أحيت منذ أيام حفلها بمهرجان جرش، وقدمت خلاله عددا من أغانيها الجديدة والقديمة، وكانت أحدث حفلاتها في السعودية ضمن سلسلة حفلات جدة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

