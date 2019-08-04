رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

احتفلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالعيد القومي الـ ٥٩ لجمهورية النيجر، والذي نظمه المجلس الأعلى للنيجر بالخارج فرع مصر واتحاد طلاب النيجر بمصر ، تعاونًا مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.



شهد الاحتفال كل من الدكتورة نجوى صلاح - مدير عام البرامج الثقافية والفنية ممثلا لوزارة الشباب والرياضة، السيد مونيكيلا يعقوب- المستشار الأول لسفارة جمهورية النيجر، والسيد خالد جيبو مختار - سكرتير أول السفارة ، السيد ايلا لاسين - الملحق الثقافي للسفارة ، ورئيس جالية النيجر بمصر ، ورئيس اتحاد طلاب النيجر الدارسين بالجامعات المصرية، وأبناء الجالية والطلاب المقيمين بمصر.



وفي كلمتها، هنأت مدير عام البرامج الثقافية والفنية ممثل وزارة الشباب والرياضة، هنأت النيجر ورئيسها وشعبها وجالية النيجر بمصر، بمناسبة ذكرى الاستقلال التاسعة والخمسين.



وقالت "نجوى صلاح": ارسل لكم تحيات وزير الشباب والرياضة وأطيب امنياته لحكومة وشعب النيجر، وتمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب النيجر".



أضافت مدير عام البرامج الثقافية والفنية: " تحتضن مصر أشقائها الافارقة ، والقيادة السياسية تدفع دومًا بالعلاقات المصرية الافريقية للأمام، وهذا العام الذي تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الافريقي هو عام افريقي بامتياز سيمتد لسنوات قادمة".



تابعت :" تأتي هذه الفاعلية في إطار اهتمام الوزارة بأشقائها الأفارقة والاحتفال بأعيادهم الوطنية، والحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين مصر وسائر الشعوب الأفريقية".



شملت فعاليات الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن النيجر، وتقديم تابلوهات فنية لفرقة الفنون الشعبية لمركز فنون القاهرة ، وتقديم عرض التنورة، واستعراض ديفيلية أزياء من النيجر ، بالإضافة الي تقديم عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية.