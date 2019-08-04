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أخبار العالم

بعد مذبحة تكساس.. الديمقراطيون يتهمون حزب ترامب بالتسبب في قتل الأبرياء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:40 ص
صدى البلد
حسام رضوان
دعا قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي إلى السيطرة على امتلاك السلاح، والتركيز على ذلك داخل مجلس الشيوخ في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تعليق لهم على مذبحة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكيةـ والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 على الأقل.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "الوضع في إل باسو مفجع، نحن ممتنون للغاية لأول من استجابوا في موقع الجريمة.. ادعوا لأجل الضحايا والناجين وعائلاتهم، علينا أن نتحرك للمساعدة في إنهاء عنف السلاح في أمريكا".

من جانبها، هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لمنعهم قانون السيطرة على امتلاك السلاح، وقالت: "لقد اضطرت الكثير من العائلات في العديد من المجتمعات إلى تحمل الرعب اليومي المتمثل في العنف المسلح.

وقالت بيلوسي في بيان: "نواب مجلس الشيوخ الجمهوريين يتقاعسون عن الوفاء بواجبنا الرسمي المتمثل في حماية الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، وإنهاء هذا الوباء للأبد".

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