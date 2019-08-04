الإعلان عن المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا

شهد وزير الشباب والرياضة بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن "المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا" تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي تنظمه اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية " الأوكسا"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر القادم بقاعة المنارة بالقاهرة.



ويهدف المؤتمر إلى التعرف على وقائع الفساد في منظومة العمل الرياضي في المؤسسات بالقارة الأفريقية ومدى تأثير الفساد في التمثيل الحق في المحافل الدولية، وتأثير الفساد في إعاقة الحصول على صورة من صور الإنجاز الرياضي في المحافل القارية والعالمية والدولية، ووضع ضوابط حازمة للحد من ظواهر الفساد في الرياضة الأفريقية، وتشكيل آليات شبه حكومية وأهلية للكشف عن مظاهر الفساد الرياضي والتعامل معها.



وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر الآن أصبحت محط نظر من المؤسسات الرياضية العالمية في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضة على كافة المستويات الدولية والعالمية والقارية، مُشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا يُعد من أهم الأحداث والفاعليات على مستوى القارة الإفريقية في الفترة القادمة .



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أهم جوانب مكافحة الفساد هي التوعية والتثقيف للكوادر الرياضية على مفهوم الفساد ، وأن يكون العمل على مستوى عالي من قواعد النزاهة والشفافية مرئي للجميع ، وأن يمنح المتميزين جوائز تقديرية على اخلاصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في المجال الرياضى.



وأن وزارة الشباب والرياضة تحترم كافة الكوادر الرياضية المصرية التي تعمل بالاتحادات الرياضية على كافة مستوياتها المحلية والقارية والدولية والعالمية وتعتبرهم شركاء شرفاء في العمل العام الرياضي ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحترم قوانين ومواثيق المؤسسات الرياضية الدولية .



وفي سياق متصل بمكاسب مصر من استضافة كأس الأمم الأفريقية الفترة الماضية ومن منطلق المحافظة على أهم تلك المكتسبات أعلن وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة أشهرت الاتحاد المصري للمتطوعين ليكون مظلة لأي أنشطة تطوعية من خلال وزارة الشباب والرياضة .



من جانبه، وجه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية " الأوكسا " الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدفعة القوية التي يقدمها للرياضة المصرية ، وعلى ما يقدمه من مساعدات متعددة لإقامة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا .



وتشمل فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا ندوات عن واقع الفساد وصور انتشاره في المؤسسات ، ودور الإعلام في مجابهة صور الفساد في المجال الرياضي بالكشف والإفصاح ، ودور الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المجال الرياضي بالإضافة إلى تأثير الفساد على التنمية الإدارية والفنية لمنظومة الفساد الإداري ، وتأثير الفساد على تحقيق الإنجاز الأوليمبي والعالمي والقاري ، والتجنيس في مجال الرياضة .



كما تشمل وقائع المؤتمر دورات تدريبية في القوانين واللوائح الحاكمة ضد أوجه الفساد الرياضي ، والرقابة المالية والتقييم المؤسسي للهيئات الرياضية



ويقدم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا جوائز وتكريمات من خلال أوسكار الرياضة الافريقية والذي يعظم دور التميز في الرياضة الافريقية ويعزز سبل النهوض بها في جميع الألعاب الرياضية من خلال أربعة فئات الفئة الأولى منها جائزة الريادة الدائمة للحركة الرياضية الافريقية ، والفئة الثانية جائزة التميز المؤسسي وتمنح للمؤسسات التي حققت تميز رياضي ، والفئة الثالثة جائزة التميز الرياضي الجماعي وتمنح للفرق الرياضية ، اما الفئة الرابعة هي التميز الرياضي الفردي وتمنح للأفراد العاملين بالمجال الرياضي .



ويقام على هامش المؤتمر معرض في مجال الرياضة والمنتجات الرياضية ومؤسسات الإعلام الرياضي وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التجارية الرياضية المهتمة بالشأن الأفريقي .