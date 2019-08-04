تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على آخر موعد لتعديل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال الموقع الالكتروني للتنسيق مرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31/7/2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



واكدت الوزارة أن اخر موعد لتسجيل الرغبات وتعديلها هو اليوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساءا، ومن المتوقع أن يتم مد التنسيق حتى يوم الاثنين.



وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %

● عدد الطلاب: 175673

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.

● عدد الطلاب: 54305

●الإجمالي: 229978