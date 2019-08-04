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تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على آخر موعد لتعديل الرغبات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال الموقع الالكتروني للتنسيق مرحلة الثانية 2019 ، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، يوم الأربعاء الماضي 31/7/2019، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية حتي اليوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.

واكدت الوزارة أن اخر موعد لتسجيل الرغبات وتعديلها هو اليوم الأحد حيث يتم غلق الموقع في الساعة 7 مساءا، ومن المتوقع أن يتم مد التنسيق حتى يوم الاثنين.

وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019  على النحو التالي:-
■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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