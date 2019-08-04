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أسماء الأسد: لهذا السبب فضلت العلاج من السرطان في سوريا.. وهذه رسالتي للشامتين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:09 ص
أسماء الأسد
أسماء الأسد
قسم الخارجي
أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد شفاءها من مرض السرطان، واصفة معاناتها مع المرض بـ"رحلة من العمر".

وقالت أسماء الأسد في أول ظهور لها بعد الشفاء في حوار على التلفزيون الرسمي السوري إن مرض السرطان الذي يعتبره البعض نهاية العمر كان بالنسبة لها "رحلة".

وردت أسماء الأسد على من عبروا عن "شماتتهم" فيها بسبب إصابتها بالمرض، قائلة: "من باع أرضه وترابه ووطنه وحمل السلاح في وجه أخيه السوري بأوامر من الغريب والذي لم يترك أي من الموبقات إلا وارتكبها تجاه أهل البلد وتراب البلد، هل يكون قد ترك مكانا للأخلاق؟".

وكشفت زوجة الرئيس السوري عن سبب اختيارها لسوريا للعلاج فيها قائلة إن العلاج في بلدها كان "علاجا معنويا"، لافتة إلى أن وجود الأحبة والأهل حول المريض يشكل جزءا أساسيا من العلاج.

وبسؤالها عن سبب العلاج في المستشفى العسكري ردت قائلة "بعد 9 سنين من الحرب تسألين لماذا العسكري؟"، معربة عن شعورها بالفخر لعلاجها في ذلك المشفى.

وعن دور زوجها بشار الأسد، قالت أسماء إن بشار كان إلى جانبها خلال فترة مرضها، مضيفة أنه "شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر".

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