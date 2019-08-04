مدير متحف الأقصر: إعادة تجميع وترميم تمثالين لـ رمسيس الثاني غرب المعبد

كشف أحمد عربي مدير عام متحف الأقصر أنهم حصلوا علي موافقة اللجنة الدائمة للأثار، للعمل في الناحية الغربية للمعبد، حيث يوجد تمثالين للملك رمسيس الثاني.



وقال لـ صدي البلد: يوجد غرب المعبد تمثالين أوزيريين لرمسيس الثاني ولكن ليسوا كاملين،وأحد التمثالين يوجد 3 أرباعه حتي أعلي منطقة الصدر.



وأضاف: التمثال الثاني نصفه موجود، وسنقوم بعمل حفائر حول المنطقة كلها.. نتوقع العثور علي الأجزاء المفقودة من التمثالين في باطن الأرض.



ومعبد الأقصر تأسس سنة 1400 قبل الميلاد، وشُيد لعبادة آمون رع وزوجته موت وابنهما خونسو،وهي الآرباب التي يطلق عليها أيضا لقب الثالوث الطيبي (ثالوث طيبة).



وتم تشييد معبد الأقصر في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشر والأسرة التاسعة عشرة، وأهم الأبنية القائمة بالمعبد شيدها الملكان أمنحوتب الثالث (1397-1360 ق.م.) ورمسيس الثاني (1290-1223 ق.م.)،كما أقام الملك تحتمس الثالث (1490-1436 ق.م.) مقاصير لزوار ثالوث طيبة المقدس،كما قام توت عنخ آمون (1348-1337 ق.م.) باستكمال نقوش جدرانه.