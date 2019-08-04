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نسناس صغير وقردين.. بيطري أسوان يكشف حقيقة انتشار القرود في المحافظة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:23 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، تعليقا على الأنباء حول انتشار القرود والنسانيس في شوارع المحافظة، إنه لم يرد بلاغا رسميا للمديرية بهذا الشأن.

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، إنه بعد تجوله في شوارع أسوان بعدد من المناطق، لم يجد أي قرد، وعند سؤاله للمواطنين قالو "من يومين كان في نسناس صغير وقردين ولم يتسسبا في أذى أحد".

وأوضح مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه يتم العمل مع الأجهزة الأمنية وشؤون البيئة للسيطرة على الموقف، والقبض على هذه الحيوانات ووضعها في الحجر البيطري، من أجل تسليمها إلى حديقة الحيوانات في الجيزة.

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