بني سويف يجهز قاعدة بيانات لجماهيره استعدادا للموسم الجديد

يكثف مسؤولو نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، جهودهم من أجل تجهيز قاعدة بيانات لجماهير النادي، سعيا لحضور الجماهير للمباريات خلال الموسم الجديد من الممتاز ب.



وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف تقوم حاليا بتجهيز كشوف اسماء الجماهير لتوسيع قاعدة الجماهير سعيا لتسليمها للأمن استعدادا للموسم الجديد.



وأضاف الواضح نسعي لاستخراج بطاقات مشجعين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لتسهيل عملية دخول جماهيرنا لمباريات الموسم المقبل.



وتابع: "كل هدفنا ترتيب أوضاع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، سعيا لتحقيق الهدف الأكبر بالصعود للدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة".



يذكر أن مجلس الإدارة يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير النادى، ويسعى المجلس لإنهاء الموافقات الأمنية لتسهيل دخول الجماهير.