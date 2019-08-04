ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بني سويف يجهز قاعدة بيانات لجماهيره استعدادا للموسم الجديد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
مالك خالد
يكثف مسؤولو نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، جهودهم من أجل تجهيز قاعدة بيانات لجماهير النادي، سعيا لحضور الجماهير للمباريات خلال الموسم الجديد من الممتاز ب.

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف تقوم حاليا بتجهيز كشوف اسماء الجماهير لتوسيع قاعدة الجماهير سعيا لتسليمها للأمن استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف الواضح نسعي لاستخراج بطاقات مشجعين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لتسهيل عملية دخول جماهيرنا لمباريات الموسم المقبل.

وتابع: "كل هدفنا ترتيب أوضاع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، سعيا لتحقيق الهدف الأكبر بالصعود للدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن مجلس الإدارة يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير النادى، ويسعى المجلس لإنهاء الموافقات الأمنية لتسهيل دخول الجماهير.

ترشيحاتنا

بلاغ جديد ضد أحمد وزينب.. ونيابة جنوب القاهرة تستدعيهما للتحقيق

إطلاق النار مستمر.. سقوط 18 ضحية في أحداث تكساس.. فيديو وصور

أزمة التغريدة.. غضب في الأهلي من مؤمن زكريا

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 3-8-2019

مصرى ولا أجنبي.. حكام مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

خالد الغندور يكشف عن مواصفات المدير الفني الجديد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور