مسارح الإسكندرية تضيء أنوارها في عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

حالة من النشاط المسرحي تشهدها مدينة الإسكندرية خلال موسم عيد الأضحى، حيث يستعد عدد من الفنانين لتقديم بعض العروض المسرحية هناك، وفى السطور التالية نرصد المسرحيات التى أعلن عن عرضها.
1- ريا وسكينة :
تشارك فيه انتصار وبدرية طلبة، ويعرض من وجه نظر مختلفة، ويشارك فى بطولة المسرحية حمدى الوزير.
2- جوازة مرتاحة :
بعد عرض العمل فى مدينة الغردقة تقرر تقديمه خلال إجازة عيد الاضحى فى الاسكندرية، المسرحية بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت ومنه عرفة.
3- حمام ست:
المسرحية بطولة ندى بسيونى ، محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت ، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى.
1- ريا وسكينة :
تشارك فيه انتصار وبدرية طلبة، ويعرض من وجه نظر مختلفة، ويشارك فى بطولة المسرحية حمدى الوزير.
2- جوازة مرتاحة :
بعد عرض العمل فى مدينة الغردقة تقرر تقديمه خلال إجازة عيد الاضحى فى الاسكندرية، المسرحية بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت ومنه عرفة.
3- حمام ست:
المسرحية بطولة ندى بسيونى ، محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت ، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى.