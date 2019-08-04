ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شباب البومب يحقق رقما قياسيا جديدا عبر يوتيوب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تمكن الجزء الثامن من المسلسل الخليجي شباب البومب، من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتواجدت الحلقة 27 من شباب البومب الجزء الثامن ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بعد أن حققت 5 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الـ 24من أصل 50 فيديو تضمها القائمة، لتكون بذلك تلك الحلقة، هى الاعلى مشاهدة حتى الان .

مسلسل شباب البومب، بطولة فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم، وإخراج سمير عارف، وعُرض على قناة روتانا خليجية في رمضان الماضي.

شباب البومب يسلط الضوء على عديد من الظواهر الشبابية في المجتمعين السعودي والخليجي، في قالب كوميدي ترفيهي، إضافة إلى طرح قضايا أسرية وأمنية تخص الشباب .

ترشيحاتنا

تمثيلية أم حادث .. فيديو يحير رواد تويتر في السعودية

تعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الأضحية

رقم جديد لـ أوباما .. شيكابالا يعود لارتداء قميصه المفضل في الزمالك

عيشي عيشة أهلك.. متابعة تسب ناهد السباعى والفنانة تعنفها بقوة

رش المياه فى الشوارع مالوش فايدة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال شهر أغسطس

حسم الأمر.. القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر يفجر مفاجأة حول صفقة القرن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور