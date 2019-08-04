شباب البومب يحقق رقما قياسيا جديدا عبر يوتيوب

تمكن الجزء الثامن من المسلسل الخليجي شباب البومب، من الدخول في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتواجدت الحلقة 27 من شباب البومب الجزء الثامن ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بعد أن حققت 5 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الـ 24من أصل 50 فيديو تضمها القائمة، لتكون بذلك تلك الحلقة، هى الاعلى مشاهدة حتى الان .



مسلسل شباب البومب، بطولة فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم، وإخراج سمير عارف، وعُرض على قناة روتانا خليجية في رمضان الماضي.



شباب البومب يسلط الضوء على عديد من الظواهر الشبابية في المجتمعين السعودي والخليجي، في قالب كوميدي ترفيهي، إضافة إلى طرح قضايا أسرية وأمنية تخص الشباب .