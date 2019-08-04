بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات قيادات المباحث بمديرية أمن الشرقية



واعتمدت الحركة المقدم رائد ربيع رئيسًا لفرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية، واعتماد المقدم محمود مرسي، مأمورًا لمركز منيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمور الإبراهيمية، والعميد عصام هلال مأمور بلبيس، العقيد محمد العادلي مدير الحماية المدينة، العقيد عمرو مندور مأمور لمركز أبوحماد، الملازم أول محمد مناع معاون مباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد صدقي معاون مباحث مركز الزقازيق.



وجددت الحركة الثقة في كل من المقدم حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول، والرائد محمد النادي رئيس مباحث قسم فاقوس، والرائد إسلام عواد رئيس مباحث بلبيس، والرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح، والرائد محمود كمال رئيس مباحث الحسينية، والرائد أحمد سليم رئيس مباحث صان الحجر.

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة تغييرات ضباط المباحث الداخلية بالمحافظة، والتي شملت عددًا من الضباط.وبعد اعتماد الحركة أصبح الرائد أحمد متولي رئيسًا لمباحث مركز الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف لقسم ثان، والرئد محمد ثروت لمباحث أبوكبير، والرائد رمزي أبوزيد لرئاسة قسم تكنولوجيا المعلومات.. أما الرائد أحمد بنديري، فأصبح رئيسًا لمباحث مركز مشتول السوق.وتضمنت حركة تغييرات ضباط المباحث الداخلية بمحافظة الشرقية الرائد أحمد الخولي رئيسًا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، وتولي الرائد أحمد شويخ رئيسًا لمباحث قسم القرين، والرائد أحمد غالب لمركز الإبراهيمية.