للمرة الثانية.. محمود مسعود يستقيل من إدارة الغرفة التجارية بـ كفرالشيخ

أعلن محمود مسعود، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، للمرة الثانية، تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة، بصفة نهائية.



وقال مسعود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الاستقالة الأولى بتاريخ 7 يوليو الماضي من عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية كعضو منتخب ضمن قائمة الأمانة.



وأضاف: "الاستقالة الثانية والأخيرة بتاريخ السبت 3 أغسطس، قبل بدء جلسة إجراءات تشكيل هيئة المكتب، احتراما لنفسي وتاريخي ولن أتخلى عن دوري كعضو جمعية عمومية فعال يفتخر بانتسابه إلى كيان الغرفة التجارية".



وتابع: "كل الدعوات الطيبة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في دورته الجديدة سواء منتخبين أو معينين بالنجاح و التوفيق في تحقيق أماني و مطالب تجار محافظة كفر الشيخ".



واختتم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ المستقيل، تصريحاته، قائلًا: "وكل الشكر والتقدير لكل من اتفق معي و ساندني و كل الاحترام لمن خالفني الرأي و الله ولى التوفيق".