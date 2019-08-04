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فن

داليا مصطفى: السهام المارقة تعرض للظلم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت داليا مصطفى عن رأيها فى مسلسل " السهام المارقة"، الذى يعد اخر اعمال زوجها الفنان شريف سلامة ، فى مجال الدراما التليفزيونية .

قالت داليا مصطفى لـ صدى البلد ان مسلسل السهام المارقة، من أفضل الأعمال الدرامية التى عرضت فى السنوات الأخيرة.

وأضافت داليا مصطفى، ان العمل تعرض للظلم فى رأيها الشخصى، مؤكدة ان جميع المشاركين فيه قدموا اداء رائع ومميز" .

يذكر أن داليا مصطفى تقوم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" ويشاركها فى البطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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