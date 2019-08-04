فكري صالح يختار الحارس الأفضل.. ويوضح رأيه في تولي الحضري تدريب حراس المنتخب

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن ترتيب الحراس خلال الموسم الماضي من وجهة نظره، قائلا ان محمد الشناوي حارس الاهلي تفوق على نفسه وهو الافضل في عام 2019، يليه محمد عواد و محمد أبو جبل.



وعن امكانية تولي عصام الحضري الحارس المخضرم ، منصب مدرب حراس الفراعنة، قال صالح في تصريحات لقناة تايم سبورت ، ان الحضري قادر على ذلك لانه حارس استثنائي ، ويمتلك خبرات لا حدود لها تجعله مؤهل لهذا المنصب .



واضاف: عصام الحضرى نموذج مختلف وكسر جميع قواعد كرة القدم ، بتحطيمه الرقم القياسي في ممارسة اللعب لسن الـ45 بكامل لياقته، ومشاركته في اكبر البطولات القارية وكأس العالم روسيا 2018.