شيكابالا شبهي .. عبدالستار صبري : لاعبو منتخب مصر لا يعرفون قيمة قميص الفراعنة

أعرب عبد الستار صبرى لاعب منتخب مصر السابق ، عن حبه وإعجابه بأداء محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك ، قائلا أشعر أنه يشبهني كثيرا ، وأستمتع بمهاراته وأدائه في الملعب، مشيرا إلى أنه دائم الاتصال به لمنحه النصيحة.



وفي تصريحات لقناة تايم سبورت ،تحدث عبد الستار صبرى عن الجيل الحالى لمنتخب مصر لا يقدر قيمة قميص الفراعنة وهذا ما اتضح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية وخروجهم المخزي من دور الـ16.



وعن المدير الفني الجديد للمنتخب قال: لابد من اختيار مدرب قادر على بث الروح فى اللاعبين وشخصيته اقوى منهم ويعرف قيمة مصر ومنتخبها وسط جميع الفرق الافريقية ، مفضلا ان يكون المدرب وطني.