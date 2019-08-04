أخبار الفن.. ناهد السباعي تستجم على البحر.. نقل رمسيس مرزوق للمستشفى.. وسيرين عبد النور تستعرض رشاقتها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:ناهد السباعي تستجم على البحرنشرت ناهد السباعى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير إنستجرام أثناء قضائها عطلتها الصيفية، إذ ظهرت أثناء تواجدها داخل البحر على الشاطئ، حيث تعد تلك الصورة الأولى بعد واقعة ردها على إحدى متابعيها التى تجاوزت فى حقها.سيرين عبد النور تظهر أناقتها بفستان أسودنشرت سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو لها تبرز من خلاله أناقتها.آيتن عامر تهنئ جنات بمولودتهاهنأت إيتن عامر المطربة جنات بعد استقبالها مولودتها الأولى رغم مرور شهور على هذا الحدث، من خلال خاصية الاستورى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " .نقل إلى المستشفى.. أزمة قلبية تداهم مدير التصوير رمسيس مرزوقتعرض مدير التصوير رمسيس مرزوق إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تعرض إلى أزمة قلبية.