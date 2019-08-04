الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 مقيمين يبيعون تصاريح حج مزورة

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن شرطة جدة ألقت القبض على 3 أشخاص من جنسيات عربية افتتحوا مكتبا لتزوير تصاريح الحج.



وقالت الصحيفة إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة بـ3 مقيمين حولوا مكتبا بوسط جدة لبيع تصاريح مزورة للحج تحت مزاعم وجود رحلات حج.



وأضافت أن جنائية جدة، تلقت معلومات أشارت إلى نشاط مستخدمي أحد المكاتب لاستقبال المقيمين بحجة توافر رحلات للحج بأسعار مخفضة.



وتابعت أن المتهمين روجوا لنشاطهم المشبوه عبر التجمعات العاملة، وبدأوا في استقبال راغبي الحج لبيع تلك التصاريح المزورة.