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رياضة

ليفربول ضد مانشستر سيتي .. الموسم ينطلق في إنجلترا بمباراة الدرع الخيرية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:44 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح ، بالمنافس الشرس له مانشستر سيتي والمحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز ، اليوم الأحد على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا ، بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الانجليزي.

الموسم الماضي من الدوري الانجليزي انتهى والمنافسة مستمرة فيه حتى اليوم الاخير بين الريدز والمان سيتي على لقب الدوري والذي نجح في حصده السيتي للموسم الثاني على التوالي.

وتشكل المباراة، التي تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.

وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرًا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

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ليفربول ضد مانشستر سيتي .. الموسم ينطلق في إنجلترا بمباراة الدرع الخيرية

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