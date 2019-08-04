أهم الأخبار.. التموين تحذف غير المستحقين للدعم.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. التفاصيل الكاملة لمذبحة تكساس ورد فعل ترامب





قال الإعلامي محمد الباز، تعليقا على سرقة قنوات الإخوان التي تبث من تركيا، مسلسلات وبرامج مصرية، إن الهيئة الوطنية للإعلام ترصد السرقات لإعداد تقرير للجهات المسئولة، للتنسيق لرفعه للجهات القضائية الدولية.نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، أعرب فيها عن أسفه لوقوع حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل مذبحة تكساس، كما كشفت عن منفذ الحادث.