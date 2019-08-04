أهم الأخبار.. التموين تحذف غير المستحقين للدعم.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.. التفاصيل الكاملة لمذبحة تكساس ورد فعل ترامب

نشر موقع "صدى البلد" علي مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة محليا ودوليا، وفيما يلي أبرز الأخبار:
أعلنت وزارة التموين استبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم؛ موضحة انها في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل
جذب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - المشروع الرائد بالشرق الأوسط- رؤوس الأموال السعودية والإماراتية لتنفيذ عدة مشروعات تجارية ومولات بالحى السكنى R2 و R3.
باستثمارات إماراتية وسعودية.. مشروع جديد في العاصمة الإدارية
طرحت وزارة الزراعة كافة أنواع اللحوم (بلدي وسوداني مجمد)، والبط والدجاج والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوزارة المنتشرة عبر المحافظات.
إرهابي وحرامي وبجح.. الباز يعلق على سرقة قنوات الإخوان المسلسلات المصرية.. فيديو
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، أعرب فيها عن أسفه لوقوع حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.
كان الله في عونكم.. ترامب يعلق على حادث إطلاق النار بولاية تكساس
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل مذبحة تكساس، كما كشفت عن منفذ الحادث.
حادث إل باسو.. تفاصيل جديدة في مذبحة تكساس وأسباب الجريمة
حاكم ولاية تكساس يعلن عدد القتلى والمصابين بمذبحة إل باسو
أعلنت وزارة التموين استبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم؛ موضحة انها في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
التموين تعلن حرمان هؤلاء من الدعم أول سبتمبر.. تفاصيل
جذب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - المشروع الرائد بالشرق الأوسط- رؤوس الأموال السعودية والإماراتية لتنفيذ عدة مشروعات تجارية ومولات بالحى السكنى R2 و R3.
باستثمارات إماراتية وسعودية.. مشروع جديد في العاصمة الإدارية
طرحت وزارة الزراعة كافة أنواع اللحوم (بلدي وسوداني مجمد)، والبط والدجاج والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوزارة المنتشرة عبر المحافظات.
قال الإعلامي محمد الباز، تعليقا على سرقة قنوات الإخوان التي تبث من تركيا، مسلسلات وبرامج مصرية، إن الهيئة الوطنية للإعلام ترصد السرقات لإعداد تقرير للجهات المسئولة، للتنسيق لرفعه للجهات القضائية الدولية.
إرهابي وحرامي وبجح.. الباز يعلق على سرقة قنوات الإخوان المسلسلات المصرية.. فيديو
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، أعرب فيها عن أسفه لوقوع حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.
كان الله في عونكم.. ترامب يعلق على حادث إطلاق النار بولاية تكساس
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل مذبحة تكساس، كما كشفت عن منفذ الحادث.
حادث إل باسو.. تفاصيل جديدة في مذبحة تكساس وأسباب الجريمة
حاكم ولاية تكساس يعلن عدد القتلى والمصابين بمذبحة إل باسو