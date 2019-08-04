مانشستر سيتي وليفربول .. التشكيل المتوقع للفريقين لحصد الدرع الخيرية



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالاتي:



التشكيل المتوقع للريدز: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي : إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.



وتشكل المباراة التي تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.



وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرًا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح المنافس الشرس له مانشستر سيتي والمحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز ، اليوم الأحد في الرابعة عصرا وهو موعد انطلاق المباراة على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الانجليزي.المباراة تعيد لنا سيناريو الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي انتهى والمنافسة مستمرة فيه حتى اليوم الأخير بين الريدز والمان سيتي على لقب الدوري والذي نجح في حصده السيتي للموسم الثاني على التوالي.