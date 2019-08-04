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رياضة

مان سيتي وليفربول ..محمد صلاح في مهمة البحث عن اللقب الثاني بالدرع الخيرية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:35 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يبدأ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر موسمه الجديد في انجلترا اليوم الأحد ، عندما تنطلق مباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الإنجليزي" في الرابعة عصرا" ، امام المنافس الشرس مانشستر سيتي

ويدخل محمد صلاح ، اللقاء طامحا ، في حصد لقب ثان مع الريدز بعد أن حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

محمد صلاح يقود الريدز في مباراة تعيد لنا سيناريو الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي انتهى والمنافسة مستمرة فيه حتى اليوم الأخير بين الريدز والمان سيتي على لقب الدوري والذي نجح في حصده السيتي للموسم الثاني على التوالي.

المباراة تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، ولكن لمحمد صلاح ورفاقه تعد اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.

وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرًا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

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