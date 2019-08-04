أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

قدم صدى البلد ليلة أمس عددا من الأخبار الرياضية المهمة، والتي نوجز أهمها في التقرير التالي.





عاد محمود شيكابالا لاعب الزمالك إلى بيته "القلعة البيضاء، بدءا من الموسم المقبل بعد تجربة احترافية غير موفقة في الدوري اليوناني.رفض مجلس ادارة نادي الزمالك فكرة استقدام مدير فني أجنبي بجهاز معاون بالكامل خلال الفترة الحالية وسط البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.مع كامل احترامي لمحمد صلاح، هكذا بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، حينما تحدث عن لاعبه كيفين دي بروين قائلا: إنه الأحق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي، والذي فاز بها الفرعون المصري.أعلن نادي الميريا الأسباني إنهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق أوسكار فيرناندز، بعد شراء المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للنادي.أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة بشكل رسمي الأسماء التي تم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية.سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بعد تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب استبعاده من القائمة الأفريقية.