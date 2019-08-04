أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

أضرار تناول الثوم قد تكون مخيفة أكثر من فوائد تناوله، فدوما نستمع لبعض النصائح من الأشخاص وبعض الأطباء بضرورة تناول فص ثوم يوميا باعتياره مطهرا قويا للمعدة والجسم ويحمي من البكتيريا، ويقتل الفيروسات وغني بمواد مضادة للأكسدة، إلا أن أضرار تناول الثوم قد تجعلك تفكر عدة مرات قبل تناوله.



أضرار تناول الثوم :



١- يؤذي الكبد

يسبب الإفراط في تناول الثوم إلى تسمم الكبد إذا تم استهلاكه بكمية كبيرة، وذلك بحسب دراسة هندية أجريت عن الثوم.



٢- يسبب رائحة كريهة بالفم :

تناول الثوم يترك آثاره على رائحة الفم، وهو أمر مزعج ويسبب الوقوع في مواقف محرجة، وتظل رائحة الثوم لفترة طويلة في الفم حتى بعد غسل الأسنان بالمعجون.



٣-يسبب رائحة كريهة بالجسم :

أثبتت بعض الأبحاث أن النظافة الشخصية قد تتأثر ايضا بتناول الثوم الذي يجعل الجسم يصدر روائح غير مستحبة.



٤-يسبب الاسهال :



تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يسبب أيضا الإسهال ،وذكرت بعض الأبحاث أن الثوم غذاء غازيًا وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث الإسهال .



٥- القىء والغثيان وحرقة المعدة:



وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان ، فإن تناول الثوم الطازج أو المستخلصات أو الزيت الموجود به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة المعدة ويسبب ارتجاع المرىء.



٦- نزيف الدم :

أثبتت بعض الأبحاث أن الثوم يكون سببا في زيادة نزيف الدم وأنه يجب ألا يتم تناوله مع بعض الأدوية مثل الوارفارين ، كلوبيدوقرل ، والأسبرين.



٧- يسبب التعرق المفرط :

أثبتت دراسة هندية أجريت حول اضرار تناول الثوم، وكشفت النتائج عن أن الثوم يحفز عرق الجسم ويزيد نسبته.



٧- يسبب الصداع النصفي :

تناول الثوم بشكله الطبيعي الخام يحفز بعض الإشارات العصبية وتندفع الي الغشاء الذي يغطي المخ ويسبب الصداع النصفي.



مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.

