حالة تلبس.. إحالة موظف مصري بمحكمة في الكويت للتحقيق بتهمة الرشوة

أحال رئيس التنفيذ بمحكمة الجهراء في الكويت حاجباً مصرياً يعمل في المحكمة ورجل كويتي إلى قسم المنطقة للتحقيق معهما بتهمة الرشوة، حيث تم تسجيل قضية جنائية.
وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية، إن الكويتي أراد إنجاز معاملاته في المحكمة بأي طريقة، وظن أن الحاجب المصري سيساعده على مقابل مبلغ من المال.
وأضاف المصدر أن الرجل وبعدما اتفق مع الحاجب على إتمام "الصفقة المجرّمة"، دفع له مبلغاً من المال، متوقعا أن يتسلم ملفه منجزاً.
وأوضحت الصحيفة أن "النهاية لم تكن سعيدة بالنسبة إلى الراشي والمرتشي، إذ حدث ما لم يتوقعه الاثنان"، حيث تم اكتشاف الأمر من قبل العاملين في المحكمة، وتأكدوا أن الملف الذي بين أيديهم مرّت أوراقه بطريقة غير قانونية.
وأشار المصدر إلى أن العاملين أبلغوا مسؤوليهم عن الواقعة، وعليه أحال رئيس التنفيذ في المحكمة المتهمين إلى قسم الشرطة، حيث سُجلت قضية جناية، وتم حجزهما بأمر من وكيل النائب العام على ذمة التحقيق.
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وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية، إن الكويتي أراد إنجاز معاملاته في المحكمة بأي طريقة، وظن أن الحاجب المصري سيساعده على مقابل مبلغ من المال.
وأضاف المصدر أن الرجل وبعدما اتفق مع الحاجب على إتمام "الصفقة المجرّمة"، دفع له مبلغاً من المال، متوقعا أن يتسلم ملفه منجزاً.
وأوضحت الصحيفة أن "النهاية لم تكن سعيدة بالنسبة إلى الراشي والمرتشي، إذ حدث ما لم يتوقعه الاثنان"، حيث تم اكتشاف الأمر من قبل العاملين في المحكمة، وتأكدوا أن الملف الذي بين أيديهم مرّت أوراقه بطريقة غير قانونية.
وأشار المصدر إلى أن العاملين أبلغوا مسؤوليهم عن الواقعة، وعليه أحال رئيس التنفيذ في المحكمة المتهمين إلى قسم الشرطة، حيث سُجلت قضية جناية، وتم حجزهما بأمر من وكيل النائب العام على ذمة التحقيق.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.