إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت راندا البحيرى بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا أصفر منفوش وبوت أسود بكعب عالى، كما أنها اعتمدت علي إسدال شعرها الأسود على كتفيها ونال إعجاب جمهورها.



أما عن المكياج فقد اختارت راندا مكياج ثقيل ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.



من ناحية أخرى عرض لراندا البحيري، مؤخرا فيلم "كازانوفا" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ايساف.



يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.