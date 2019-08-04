ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت راندا البحيرى بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا أصفر منفوش وبوت أسود بكعب عالى، كما أنها اعتمدت علي إسدال شعرها الأسود على كتفيها ونال إعجاب جمهورها.

أما عن المكياج فقد اختارت راندا مكياج ثقيل ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.

من ناحية أخرى عرض لراندا البحيري، مؤخرا فيلم "كازانوفا" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ايساف.

يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.
إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش
إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش
إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش
إطلالة غريبة.. راندا البحيرى بـ فستان منفوش

ترشيحاتنا

فرد الشعر المجعد بدون بروتين

حقيقة قصة لا يفتى ومالك في المدينة

فكري صالح يختار الحارس الأفضل.. ويوضح رأيه في تولي الحضري تدريب حراس المنتخب

مانشستر سيتي وليفربول .. التشكيل المتوقع للفريقين لحصد الدرع الخيرية

مثل مذبحة المصلين في نيوزيلاندا.. أمريكي مهووس يطلق النار على الأبرياء في تكساس

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور