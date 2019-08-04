تعرف على حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال موسم عيد الأضحى المبارك،لافتًا إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن درجة الحرارة بالقاهرة تسجل 37 درجة ولكن المواطنين سيشعرون بارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة.





وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق السريعة القريبة من المزروعات، فى الصباح الباكر، مؤكدًا ان نسب الرطوبة لن تنخفض خلال شهر أغسطس بالكامل.



