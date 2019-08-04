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للمشاركة في اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية.. سامح شكري يتوجه إلى العراق

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:06 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، الأحد، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجهًا إلى بغداد في زيارة للعراق للمشاركة في أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.

وأنهيت إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويناقش الاجتماع الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، سبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات وتبادل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس الماضي.

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