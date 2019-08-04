الدولار يستقر عند 16.61 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 4-8-2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارا في تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.49 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.



في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.20 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 19.98 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع.



بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.57 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع ، وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.14 جنيه للشراء و15.25 جنيه للبيع.



في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.39 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.