باستخدام وزن الجسم.. تمارين بسيطة لشد العضلات.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بشد عضلات الجسم، سواء القدمين أو الذراعين أو الكتف، باستخدام وزن الجسم.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه من الممكن أداء هذا التمرين باستخدام أبواب الغرف.





وأفاد حسام أبو هاشم بأن الاحتياج الأكبر للمكملات الغذائية يكون لمن هم يقومون بأداء التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتماد عليها كطعام أساسي.



