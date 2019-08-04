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باستخدام وزن الجسم.. تمارين بسيطة لشد العضلات.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بشد عضلات الجسم، سواء القدمين أو الذراعين أو الكتف، باستخدام وزن الجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه من الممكن أداء هذا التمرين باستخدام أبواب الغرف.

وأفاد حسام أبو هاشم بأن الاحتياج الأكبر للمكملات الغذائية يكون لمن هم يقومون بأداء التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتماد عليها كطعام أساسي. 

وذكر أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، موضحًا أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

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