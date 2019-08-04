رشا مجدي: أكثر من 60 ألف حاج مصري وصلوا للأراضي المقدسة.. فيديو

قالت رشا مجدي، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد القادم، لافتة إلى أن كل المسلمين يتمنون أن يكونوا فى المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج.





وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أكتر من 60 ألف حاج مصري وصلوا للأراضى المقدسة ويقدم لهم كل الخدمات من البعثات المصرية.





وأشارت رشا مجدي إلى أن كل البعثات المصرية تعمل على توفير الخدمات للحجاج المصريين، مؤكدة أنه غدًا الاثنين سيتم الانتهاء من تسيير آخر رحلة من رحلات الحجاج للأراضى المقدسة.



