داليا أيمن: رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات استعدادا لـ عيد الأضحى .. فيديو

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن أجهزة الدولة رفعت حالة الطوارئ فى كافة القطاعات استعدادا لعيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن وزارة الزراعة طرحت كل أنواع اللحوم البلدى والسودانى والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى السلع الغذائية فى مختلف المنافذ التابعة للوزارة.



وأضافت داليا أيمن خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزارة التموين طرحت السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إعلان الحدائق والمتنزهات استعدادها لاستقبال المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.



ووجهت داليا أيمن نصيحة للمواطنين، بضرورة الحفاظ على المتنزهات والحدائق وعدم تلويثها أو تكسيرها.



وتابعت داليا أيمن: "بلاش ثقافة التكسير والبهدلة اللى اتعودنا عليها، لأن دى بلدك وتستاهل أنك تحافظ عليها".

