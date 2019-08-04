المطربة البريطانية إيميلي ساندي تحيي أول حفل لها في رومانيا

تحيي المطربة البريطانية الشهيرة إيميلي ساندي أول حفل غنائي لها في رومانيا في 23 أغسطس الجاري بمدينة براسوف بوسط البلاد.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن إيميلي ساندي هي واحدة من أهم وأحب النجوم في صناعة الموسيقى ونالت العديد من الجوائز الفنية المرموقة، حيث حققت شهرة واسعة في بريطانيا والعالم وتقوم بتأليف كلمات الأغاني للعديد من كبار الفنانين مثل كاتي بيري وريهانا.



وإيميلي ساندي "32 عاما" هي مغنية وكاتبة أغان وموسيقية إنجليزية المولد اسكتلندية الأصل، وبدأت مشوارها الفني في عام 2009 وحققت أول أغنية لها مكانة ضمن أفضل 10 في تصنيف الأغاني الفردية في بريطانيا، كما وصل أول ألبوم لها إلى المركز الأول في المملكة المتحدة عام 2012 .