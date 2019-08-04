بسبب صورتها مع محمد بن سلمان.. فتاة تتحول لأيقونة ثورة تحرير المرأة السعودية

أصبحت الفتاة السعودية منيرة عبدالله، أيقونة ثورة تحرير المرأة السعودية، التي تقودها المملكة العربية السعودية برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك بسبب صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبعد جملة من القرارات التي تبنتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا شملت السماح للمرأة بالسفر دون محرم بعد بلوغ سن 21 عامًا، والسماح لها بالحصول على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، انتشرت صورة الفتاة السعودية وهي تحيي صورة الأمير محمد بن سلمان بصورة كبيرة تعبيرًا عن تحولها لأيقونة ثورة التحرير التي تنفذها السعودية.





وكانت منيرة عبدالله، التقطت الصورة قبل شهرين، خلال تواجدها في السينما لمشاهدة أحد الأفلام لأول مرة في المملكة، وبعد ما غادرت القاعة شاهدت أمامها صورة كبيرة لولي العهد السعودي يصل طولها إلى 3 أمتار وعرضها متران، فاتجهت مسرعة لتحيته، في حين انتهزت أختها عفوية «منيرة»، وقامت بالتقاط صورة لها، بحسب تصريحات «الفتاة السعودية» لـ«العربية».



