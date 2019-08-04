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محافظات

قاعدة بيانات عن المشروعات المطلوب تنفيذها بقرية التلول

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:56 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة أعدت قاعدة بيانات عن المشروعات المطلوب تنفيذها بقرية التلول ببئر العبد، التي تم توزيعها علي الجمعيات الأهلية المشاركة بناء علي الإمكانات المتوفرة لدى كل جمعية, مع تحديد المشروعات التي تتولي تنفيذها المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها.

وأشار اللواء شوشة إلي أن المحافظة، تبحث خطة تطوير قرية التلول مركز بئر العبد التي جاءت ضمن قائمة 100 قرية الأكثر احتياجا لذلك بوضع حلول خارج الصندوق.

وتتضمن الخطة وضع مقترح مشروعات لتشغيل الرجال في مشروعات منتجة خلال فترة منع الصيد في بحيرة البردويل، إلى جانب تشغيل المرأة من خلال مشروعات مدرة للدخل, مؤكدا أن المستهدف هو أن تكون قرية التلول قرية بدون بطالة وجميع أفرادها منتجين.

وأشار، إلي قطاع التعليم تتولى الدولة تنفيذ أعمال التطوير بينما تتولى الجمعيات أعمال الفصل الواحد ومحو الأمية, وفصول التقوية, علاوة علي علاج مشكلة التسرب من التعليم.

وفي مجال الشباب والرياضة تتولي إنشاء الملاعب والمطلوب تنوع الأنشطة وإحداث تكامل بين المشروعات, بينما التضامن الاجتماعي مرتبط عملها بالجمعيات الأهلية في إطار منظومة متكاملة مع الاستعانة بالجمعيات التي لها سابق أنشطة.

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