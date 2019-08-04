الإحصاء السكاني: انتهينا من بحث الدخل والإنفاق في 2018.. فيديو

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء السكاني بجهاز التعبئة العامة والإحصاء إن من أهم منتجات الجهاز هو بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، لافتا إلى أن هذا البحث يعد من الأبحاث الصعبة للغاية.



وأشار "شرف الدين"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يتم إخضاعه إلى إجراءات ومعايير دولية في القياس، حيث يتم بشكل ميداني، منوها إلى أنه قد بدأ هذا البحث منذ أكتوبر 2017 وتم الانتهاء منه في أكتوبر 2018.



وأوضح أنه تم إجراء بحث ميداني وتطبيقه في 27 محافظة، لافتا إلى أنه قد شارك في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ما يقارب من 500 باحث ومراجع.



ولفت إلى أن فريق البحث كان يقوم بزيارة الأسرة مرتين في العام، حيث يقوم الفريق بالجلوس مع الأسرة لرصد استهلاك وإنفاق الأسرة بالكامل بداية من الطعام والشراب والرعاية الصحية والمسكن وغيرها.

