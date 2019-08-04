رياض محرز في مواجهة محمد صلاح .. #_ليفربول يتصدر تويتر

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، المنافس الشرس مانشستر سيتي والمحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز ، اليوم الأحد في الرابعة عصرا وهو موعد انطلاق المباراة على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا ، بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الإنجليزي.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #ليفربول ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمى تويتر .



بالتوفيق لـ محمد صلاح .. #ليفربول النهار ده



ليفربول اليوم ي ناس🥺❤️ #ليفربول