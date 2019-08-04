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رياضة

رياض محرز في مواجهة محمد صلاح .. #_ليفربول يتصدر تويتر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
منار نور
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، المنافس الشرس مانشستر سيتي والمحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز ، اليوم الأحد في الرابعة عصرا وهو موعد انطلاق المباراة على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا ، بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الإنجليزي.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #ليفربول ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمى تويتر .

بالتوفيق لـ محمد صلاح .. #ليفربول النهار ده

ليفربول اليوم ي ناس🥺❤️ #ليفربول

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