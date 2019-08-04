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تعرف على أهمية اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
آيات أحمد
كشف السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية الأسبق، أهمية اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس إرادة وزراء الدول الثلاث وتعزيز اللقاءات فى إطار أشمل إيمانًا بأهمية العمل الجماعي.

وأضاف على الحفنى، فى مداخلة هاتفية بفضائية " اكسترا نيوز" أن ملف التعاون الثنائى مطروح بشدة فى الاجتماع لأنه يتم بحث أهم الموضوعات المشتركة بين الدول الثلاثة منها الملف الأمنى لأن ظاهرة الإرهاب مازالت تهدد الدول الثلاثة، موضحًا أن التعاون الجماعي يهدف للاستقرار فى الدول الثلاثة .

وتابع على الحفنى، أن القناعة بأهمية العمل الجماعى ضرورية للتصدى للإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك مصالح مشتركة للدول الثلاثة وبالتعاون بينها تحقق نتائج إيجابية أفضل.

وأردف على الحفنى، أن هناك آفاقا واعدة للتعاون الثلاثى بين الدول الثلاثة، لافتًا إلى أن التعاون بملف الطاقة مطروح بقوة على اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق.

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