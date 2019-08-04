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تعليم

تجارة عين شمس تتلقى طلبات التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة بالإنجليزية.. اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:12 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
تبدأ كلية التجارة بجامعة عين شمس، اليوم، في تلقي طلبات التقديم ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية والتي من المقرر أن تستمر حتي الخميس الموافق 22 أغسطس الجارى.

وتتلقى الكلية الطلبات بالدور الأول مبني (ج) بكلية التجارة، من الساعة ٩ صباحًا وحتي ٢ ظهرًا طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

وكان الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، افتتح فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، التي شهدت حضورًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وأولياء أمورهم.

وأكد العميد قبول البرنامج لهذا العام ٣٠٠ طالب وفقًا لأفضلية المجموع الاعتباري، كما أشار إلى فتح باب القبول بالبرنامج أمام طلاب الثانوية العامة خلال الفترة من ٤ وحتى ٢٢ أغسطس المقبل.

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