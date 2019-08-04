كيف أنعش ارتفاع المجاميع زيادة الإقبال على كليات القمة بالجامعات الخاصة؟

لم يتمكن محمود فهمي، طالب بالثانوية العامة، من الالتحاق بكليات القمة بالجامعات الحكومية، رغم أن مجموعه تعدي 97%، وهو ما دفعه للتفكير بالجامعات الخاصة، بعد ما ارتفع تنسيق كليات القمة "كان حلمي ألتحق بكليات القمة، الطب البشري او طب الأسنان، ولكن فرق علي نص درجة، ولم أجد أمامي سوي التفكير في الالتحاق بكلية خاصة، رغم أن المصروفات هتكون مرهقة ومكلفة للغاية وبتعدى 100 ألف جنيه خلال العام الدراسي الواحد".
ضياع الحلم
لم يكن محمود فهمي، الطالب الوحيد الذي فكر في الالتحاق بكليات القمة بجامعات خاصة، فبالمثل أيريني مراد، طالبة ثانوية، حاصلة علي 97.5% وفشلت في الالتحاق بكلية الطب، ولم تجد أمامها سوى الجامعات الخاصة "حلم والدي يشوفني طبيبة بشرية وفرق معي علي أكثر من 1%، ولم أجد أمامي سوى الكلية الخاصة لتحقيق حلمي وحلم والدي".
معدل المجاميع
فيما بلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الثانوية 55 ألف طالب، حصل 28% منهم على مجموع يفوق نسبته الـ 95%، وحصل 30152 طالبا وطالبة منهم على مجموع يفوق الـ 97%، و13146 طالبا وطالبة حصلوا على مجاميع تتراوح نسبتها بين 96 % و 97%، و11702 طالب وطالبة حصلوا على مجاميع بين الـ 95% و 96%.
قوائم الانتظار
ووصل التنسيق لأول مرة إلى 97.07% ، لشعبة علمي علوم، و95% لشعبة علمي رياضة، و80% للشعبة الأدبية. وبالفعل وصلت قائمة الانتظار للطلاب المقبلين علي الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى أكثر من 1500 طالب أغلبهم حصلوا على مجاميع تتراوح ما بين 96% إلى 90%، وزاد الاقبال علي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بها.
معدل المصاريف
فيما تبلغ مصاريف الجامعات الخاصة 85 ألف جنيه لكلية الطب، و63 ألفًا للأسنان، 63 ألف جنيه، و52 ألفًا للصيدلة، والهندسة 41 ألفًا. ووصل الحد الأدنى لمجموع القبول بكليات الطب البشري 95٪، كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي 90٪، كلية الهندسة 80٪، كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 70٪.
أعداد الطلبة
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نشرته السنوية الأخيرة، أن هناك 2 مليون و2012 طالبا مقيدين في الجامعات الحكومية والأزهر بنسبة 74.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي في العام 2017/ 2018، مقابل 2.274 مليون طالب في العام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%. بينما كان هناك 170 ألف طالب مقيدون في الجامعات الخاصة يمثلون 5.7% من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2017/2018، مقابل 154.8 ألف طالب في العام 2016/ 2017 بنسبة زيادة قدرها 10.1% عن العام الماضي.
أسباب زيادة الإقبال
فيما كشف كمال مغيث، الخبير التربوي، أن هناك أسباباً عديدة لزيادة التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، أبرزها زيادة أعداد الطلاب من أصحاب المجاميع المرتفعة وتطور التعليم الجامعي بالجامعات الخاصة، كما أن الجامعات الحكومية امتلأت بالطلاب، بعد الارتفاع غير المنطقي لمجاميع الطلاب بالثانوية العامة، بالإضافة إلى أن صورة الجامعات الخاصة تطورت لدي أولياء الأمور بأنها موازية للتعليم الحكومي.
طلب إحاطة
فيما تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بصورة مبالغ فيها، أن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال ابنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها، مما سهل عليهم رفع المصروفات بشكل كبير، وهم واثقين من استمرار الإقبال عليهم.
مطالب بوضع ضوابط
"لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجامعات الخاصة بنسب الزيادة المقررة والمناسبة، وأن تلتزم هذه الجامعات على غرار الجامعات الحكومية بواجبها في المشاركة المجتمعية في تنمية العشوائيات وتطويرها في المناطق المحيطة بها وتعظيم دورها في المجتمع".. يطالب عضو مجلس الشعب.