كيف أنعش ارتفاع المجاميع زيادة الإقبال على كليات القمة بالجامعات الخاصة؟

لم يتمكن محمود فهمي، طالب بالثانوية العامة، من الالتحاق بكليات القمة بالجامعات الحكومية، رغم أن مجموعه تعدي 97%، وهو ما دفعه للتفكير بالجامعات الخاصة، بعد ما ارتفع تنسيق كليات القمة "كان حلمي ألتحق بكليات القمة، الطب البشري او طب الأسنان، ولكن فرق علي نص درجة، ولم أجد أمامي سوي التفكير في الالتحاق بكلية خاصة، رغم أن المصروفات هتكون مرهقة ومكلفة للغاية وبتعدى 100 ألف جنيه خلال العام الدراسي الواحد".





ضياع الحلم

لم يكن محمود فهمي، الطالب الوحيد الذي فكر في الالتحاق بكليات القمة بجامعات خاصة، فبالمثل أيريني مراد، طالبة ثانوية، حاصلة علي 97.5% وفشلت في الالتحاق بكلية الطب، ولم تجد أمامها سوى الجامعات الخاصة "حلم والدي يشوفني طبيبة بشرية وفرق معي علي أكثر من 1%، ولم أجد أمامي سوى الكلية الخاصة لتحقيق حلمي وحلم والدي".





معدل المجاميع

فيما بلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم بالمرحلة الثانوية 55 ألف طالب، حصل 28% منهم على مجموع يفوق نسبته الـ 95%، وحصل 30152 طالبا وطالبة منهم على مجموع يفوق الـ 97%، و13146 طالبا وطالبة حصلوا على مجاميع تتراوح نسبتها بين 96 % و 97%، و11702 طالب وطالبة حصلوا على مجاميع بين الـ 95% و 96%.





قوائم الانتظار

ووصل التنسيق لأول مرة إلى 97.07% ، لشعبة علمي علوم، و95% لشعبة علمي رياضة، و80% للشعبة الأدبية. وبالفعل وصلت قائمة الانتظار للطلاب المقبلين علي الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى أكثر من 1500 طالب أغلبهم حصلوا على مجاميع تتراوح ما بين 96% إلى 90%، وزاد الاقبال علي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بها.





معدل المصاريف

فيما تبلغ مصاريف الجامعات الخاصة 85 ألف جنيه لكلية الطب، و63 ألفًا للأسنان، 63 ألف جنيه، و52 ألفًا للصيدلة، والهندسة 41 ألفًا. ووصل الحد الأدنى لمجموع القبول بكليات الطب البشري 95٪، كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي 90٪، كلية الهندسة 80٪، كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 70٪.





أعداد الطلبة